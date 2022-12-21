"В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих", — говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной помощью.