"Этот год стал для нацпарка рекордным, если говорить о том количестве организованных и самостоятельных туристов, что приезжали к нам на экскурсии и прогулки. Порядка 830 тыс. человек побывали на различных объектах косы", — сказал Калина.

При этом организованных посетителей, которых привозят туристические фирмы, здесь побывало более 3150 групп, что меньше, чем в предыдущем году. Приезжие, да и жители региона стали отдавать предпочтение самостоятельным путешествиям, также они заказывают индивидуальных экскурсоводов на личных автомобилях. Этому способствует доступный и подробный аудиогид, который разработан нацпарком, отметил директор.

"Однако такая популярность косы у туристов имеет и обратную сторону. В этом году установлен рекорд по выявленным нарушителям правил посещения нацпарка. На сегодня уже выписано порядка 850 протоколов, несмотря на многочисленные предупредительные знаки и плакаты. Основное количество штрафов выписано за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах", — добавил Калина.

В тоже время инфраструктура нацпарка, подготовленная к летнему сезону на основе опыта 2020 года, довольно успешно справилась с огромным туристическим потоком. К примеру, хорошо показала себя система продажи билетов в электронном виде. Новая схема организации проезда автотранспорта через КПП также не подвела, добавил директор.

"Но в новом году нарушителей прибавится, однозначно. Это связано с тем, что этой осенью нацпарк добился расширения полномочий по охране прибрежной полосы и акватории Балтийского моря. Ранее мы были практически бесправны и бессильны в борьбе за сохранение уникальной природы в прибрежных водах моря. В 2022 году под аналогичную охрану подпадут берег и акватория Куршского залива", — пояснил директор.

"Работы по охране хрупкой экологии Куршской косы у нас прибавится. Будем поэтому расширять штат инспекторов и усиливать все виды контроля. Туристов без внимания в нацпарке оставлять нельзя", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.