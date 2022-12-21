"В 2022 году исполняется 70 лет со дня создания мастерской военных художников-маринистов военно-морского музея. Экспозиция посвящена этому большому событию в истории и жизни музея. На ней представлены произведений художников мастерской, созданные за все время ее существования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка — настоящая летопись отечественного флота с момента его зарождения до сегодняшнего дня.

"Перед нами — славная история русских моряков, запечатленная кистью и карандашом нескольких поколений талантливых художников — живописцев, графиков, скульпторов, работавших в мастерской... Чтобы подчеркнуть преемственность традиций русской маринистики, на юбилейной выставке создан небольшой, но важный экспокомплекс с портретами русских маринистов-классиков, исполненными действующими сотрудниками мастерской", — отмечается в пресс-релизе.

По данным музея, студия военных художников-маринистов Военно-морского флота СССР была создана в сентябре 1952 года.

В 1962 году все члены ленинградской группы были демобилизованы, а студия практически прекратила свое существование. Однако после писем, отправленных художником Валентином Печатиным в руководящие органы, в 1963 года студия художников-маринистов в Ленинграде была восстановлена и стала работать при Центральном военно-морском музее.

В 2010 году студия была переименована в мастерскую военных художников-маринистов.