Решение об изменении графика движения поездов вступит в силу вечером в четверг, говорится на сайте SNCF. Аналогичная ситуация ожидается 24 и 25 декабря.

При этом перебоев в движении поездов Thalys и Eurostar, выполняющих международные поездки, в этот период не ожидается, однако движение Eurostar может быть изменено 26 декабря из-за забастовки в Великобритании, отметил оператор.

Хотя протесты и требования работников о повышении зарплат являются законными, это не оправдывает проведение забастовок в столь значимое время, сказал официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в интервью France Inter в среду.

"В Рождество должен быть мир, а не забастовки", — сказал он.

SNCF пообещала покупателям компенсировать стоимость билетов в двойном размере в случае, если их поезда будут отменены. По словам Верана, он пока не может оценить, во сколько подобная компенсация обойдется компании.

На забастовки во Франции могут выйти не только работники железнодорожной отрасли. Так, французский авиаперевозчик Air France-KLM тоже может столкнуться с забастовками в ближайшие две недели, передает агентство Bloomberg. Между тем авиакомпания обещает доставить всех клиентов в пункты назначения, несмотря на возможные трудности, связанные с забастовками.