"Мы денег на какие-то праздничные мероприятия бюджетных не тратим, никаких массовых не организовываем. В рамках разумного, подсветки городов — я согласен, это надо для муниципальных образований. Пафоса и всех остальных моментов — избежать максимально", — сказал Аксенов на совещании членов правительства Крыма в среду.

Он пояснил, что нельзя позволять себе "выходящие за рамки приличия праздники", в то время, как сограждане рискуют своими жизнями в ходе спецоперации.

Ранее Аксенов сообщал, что ограничения на новогодние празднества в отелях вводить не будут. Кроме того, на 31 декабря и 1 января снят запрет на использование пиротехники.