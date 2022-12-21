"Расширенная до четырех полос федеральная трасса — это в прямом смысле дорога в будущее курортов Ставрополья — путь к увеличению турпотока и новым инвестициям", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По данным Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ", для безопасной остановки туристических автобусов и легкового транспорта обочины трассы укрепили по типу основной дороги, а на оползнеопасных участках построили удерживающие свайные сооружения.

С января по октябрь этого года край посетили почти 1,6 млн отдыхающих, ожидается рост турпотока. К 2030 году на Камвинводах планируется создать санатории и гостиницы на 35 тысяч мест, отметил глава региона.

Всего в рамках проекта реконструировано пять транспортных развязок и 12 путепроводов. Оборудовано наружное электроосвещение в 16 км, а на всем протяжении объекта — 50 км металлического барьерного ограждения.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на Юге России — это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минвод и Кисловодском.

На Ставрополье введен в работу 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса — одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тыс. автомобилей, а к 2033 году интенсивность движения увеличится в два раза.

В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.