"Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами", — сказала она.

Ранее в декабре полеты в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эль-Шейх приостановили российские авиакомпании iFly и Nordwind. Их рейсы выполнялись через воздушное пространство Иордании, но, как сообщали в Российском союзе туриндустрии, эта страна запретила пролет для российских самолетов с двойной регистрацией. Аналогичные запреты ввели Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен.

Авиакомпании обратились в Росавиацию с просьбой разрешить им летать в Египет через Сирию, воздушное пространство которой недоступно им с 2013 года. В Росавиации сообщали, что вопрос находится на межведомственном согласовании.