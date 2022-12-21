Присвоение этого статуса позволит сохранить природные объекты и защитить их от застройки. Площадь создаваемых ООПТ составит 177 га на реке Данилиха, 181 га на реке Егошиха, 292 га в Новогайвинском бору. В следующем году власти планируют начать благоустройство этих природных парков.

Режим ООПТ подразумевает преимущественно рекреационное и эколого-просветительское использование территории. На ООПТ будет вестись в том числе научная деятельность. При этом там будет запрещено строительство, за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка, складирование мусора, загрязнение почв, сброс неочищенных сточных вод и вырубка деревьев.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по площади ООПТ.

"Часть из них, более 13 тысяч гектаров, расположено в краевой столице. Работа по сохранению и благоустройству наших природных богатств продолжается. Помимо ООПТ "Долина реки Данилиха", "Егошихинская долина" и "Новогайвинский бор" Минприроды Прикамья уже ведет работу по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения в долинах рек Ива и Мулянка. Все это мы делаем в рамках нашего проекта "Зеленое кольцо", приуроченного к 300-летию Перми", — приводятся в сообщении слова Махонина.

Общая площадь ООПТ, планируемых к созданию в долинах малых рек Ива и Мулянка, составит порядка 500 га.

"По итогам этой работы общая площадь природоохраняемых территорий Перми достигнет более 14 тысяч гектаров. Это более 17,5% площади города. Краевая столица станет лидером в России по количеству и доле площади, занимаемой природными территориями", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича.