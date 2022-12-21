"За 11 месяцев текущего года, по предварительным данным, общий туристско-экскурсионный поток в крае составил 1,8 млн человек. В течение года регион входил в топовые позиции различных рейтингов, оценивающих территории по популярности у туристов", — говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, на сегодняшний день туристический спрос на отдых в Алтайском крае восстановился.

"Мы возвращаемся к допандемийным показателям, когда туристский экскурсионный поток в регионе составлял 2 миллиона человек", — подчеркнул он.

В целом объем платных услуг в сфере туризма за 10 месяцев текущего года в регионе составил почти 7,9 млрд рублей, что на 56% больше аналогичного периода прошлого года (10 месяцев 2021 года — 5, 1 млрд рублей).

При этом в 2022 году на развитие туристических инфраструктурных объектов, поддержку субъектов турбизнеса было направлено 966,6 млн рублей.