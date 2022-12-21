"С 23 декабря 2022 года Катар будет открыт для всех туристов: теперь для въезда в страну россиянам нужен будет только загранпаспорт", — говорится в сообщении пресс-службы турофиса.

Власти страны отменили связанные с коронавирусом ограничения на въезд с 1 ноября, но во время проведения ЧМ в Катар могли прибыть только иностранные туристы, имеющие Hayaa card – аналог паспорта болельщика стоимостью 500 риалов или 8,5 тыс. рублей.

В Qatar Tourism напоминают, что после окончания Чемпионата мира по футболу путешественники могут в полной мере оценить инфраструктуру, достопримечательности, развлечения и рестораны, открытые в стране за последние 24 месяца.

По данным турофиса, матчи Чемпионата по футболу, который прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, посетили 3,4 млн болельщиков. Средняя посещаемость матча составляла 53 тыс. человек. Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, выигравшая трофей в третий раз.