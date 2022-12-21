Премьер принял участие в этой церемонии по видеомосту, он вышел на связь с дорожного участка в Московской области, который тоже будет открыт сегодня.

Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами. Так, Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Кроме того, обход стал частью транспортного коридора "Север — Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, логистику всего побережья, включая Крым. Он же является частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Объект решает и несколько локальных задач. Как рассчитывают власти, новая дорога позволит сократить время в пути жителям близлежащих населенных пунктов, а также решит проблему с пробками.

Второй открытый объект — 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса — одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тыс. автомобилей, а к 2033 году интенсивность движения увеличится в два раза.

В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.