"Проект получил положительное заключение. В ходе капремонта дорога будет расширена с двух до четырех полос в 2024 году", — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Упрдор сообщает, что ремонт участка автодороги протяженностью 7,2 км начнется в ближайшее время, он позволит увеличить пропускную способность дороги с 7 тыс. до 17 тыс. автомобилей в сутки.

Сейчас эта автодорога на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие и соответствуют параметрам второй технической категории с двухполосным движением. Трасса передана в федеральную собственность в октябре 2021 года.

В пресс-службе Главгосэкспертизы России уточнили, что длина основного хода ремонтируемого участка от трассы "Таврида" до примыкания к Керченскому шоссе составит 7,176 км, переходного участка — 0,411 км. На участке также планируется устройство 10 съездов, а на Керченском шоссе появятся переходно-скоростные полосы для торможения и разгона автотранспорта.

Заказчиком ремонта выступает ФКУ "Упрдор "Тамань" Росавтодора, генеральный проектировщик — ООО "Гео-Проект".

Трасса "Таврида" протяженностью около 270 км и пропускной способностью до 43 тыс. машин в сутки соединяет Керчь с Севастополем в объезд Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая.

О необходимости сделать больше съездов с трассы для удобства туристов заявил президент России Владимир Путин в августе 2020 года. Всего планируется построить четыре съезда, один из них — до Феодосии — за счет федерального бюджета.

Съезд через Степное — самый короткий с трассы "Таврида" в Феодосию.