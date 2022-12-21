"В воздух поднялись пять воздушных шаров, на каждом из них российская символика. Впереди флагман — "Россия", за ним аэростаты с символикой городов-курортов — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск", — сказал Сысоев на видео, размещенном в телеграм-канале министерства.

Он пригласил всех посетить Северный Кавказ, отметив, что Ставропольский край готов принять туристов и в этом зимнем сезоне приготовил интересную программу, а первый в истории массовый старт аэростатов — первое ее мероприятие.

Министр отметил, что в перелете принимают участие представители Ставропольского края, Марий Эл, Крыма, Москвы, Московской области.

Мероприятие посвящено также 80-летию освобождения Ставропольского края и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Изначально его планировали провести 18 декабря, но перенесли дату в связи с плохими погодными условиями.

Ранее президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев сообщал "Интерфаксу", что участниками перелета станут пилоты из Ростова, Феодосии, Железноводска, Ессентуков, а Новгород представит пилотесса Марина Федорова. Она будет первой в истории женщиной воздухоплавателем, покоряющей Эльбрус.