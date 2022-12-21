В небольшую камерную экспозицию войдут произведения древнерусской иконописи, деревянной пластики, предметы личного благочестия и ювелирного искусства из коллекции Русского музея.

"Образ святого Георгия веками был одним из самых значимых для нашей страны, а его победа над змием стала излюбленной темой русской иконописи. Иконы и памятники прикладного искусства, гербы и награды дают представление об облике святого и служат яркими свидетельствами его почитания", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Михайловском замке в четверг состоится открытие выставки "Рисунки и акварели. XVIII век". В экспозицию вошли около 80 произведений графики из собрания Русского музея. У посетителей появится возможность познакомиться с уникальными и наиболее интересными образцами крупнейшего собрания русского рисунка XVIII века, которые по причине своей хрупкости экспонируются крайне редко.

Эта экспозиция является первой частью запланированного Русским музеем цикла выставок шедевров отечественной графики XVIII-XX веков.

На выставке представлены наиболее значимые рисунки живописцев, скульпторов, граверов, архитекторов — русских и европейских мастеров, связавших свое творчество с Россией. Темы, жанры и техники рисунка XVIII века предстают на выставке во всем многообразии.

"Наброски и этюды к живописным полотнам Антона Лосенко (этюды к картине "Владимир и Рогнеда") и Петра Соколова ("Меркурий и Аргус"); композиции, отражающие наследие эпохи Ренессанса, рисунки на досках Михаила Козловского ("Российская баня", "Гибель Ипполита" и "Убальдо и Карло уводят Ринальдо от Армиды"); загадочная серия типажей нищих-слепцов Ивана Ерменёва; рисунки скульптора Ивана Прокофьева; серии видовых акварелей Семена Щедрина и Михаила Иванова — в своем жанровом и типологическом разнообразии отражают сложившуюся структуру рисунка того времени", — отмечают в музее.

Рисунки и акварели Жана-Батиста Лепренса, Франческо Фонтенбассо, Пьетро Гонзаги, Джакомо Кваренги, Тома де Томона, Иоганна-Фридриха Антинга познакомят посетителей с европейской художественной традицией, открывавшей для русских художников и публики XVIII века новые темы и типы рисунка.

На выставке представлены и эскизы плафонов, театральных декораций, и беглые шаржированные портреты, и вырезанные из черной бумаги силуэты.

Графические работы дополнят сенсорные экраны, которые более подробно познакомят посетителей с рисунками и акварелями XVIII века, в том числе не вошедшими в данную экспозицию.