Специалисты отреставрировали каменные и деревянные здания, благоустроили прилегающую территорию и проложили инженерные сети. Экспозицию дополнили мультимедийным оборудованием с видео- и аудиоконтентом, говорится в сообщении.

"Например, в литературной части, разместившейся в здании "Дома смотрителя", можно увидеть светозвуковой спектакль, записанный актерами ленинградского областного Театра "На Литейном" по повести Пушкина "Станционный смотритель", — отмечают в пресс-службе.

Музей был закрыт на реставрацию с 2018 по 2022 годы.

"Дом станционного смотрителя" — первый в России музей литературного героя. Он был открыт 15 октября 1972 года в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области. Музей воссоздан по повести Александра Пушкина "Станционный смотритель" и архивным документам в сохранившемся здании Вырской почтовой станции.

В пушкинское время здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Санкт-Петербург с западными и южными губерниями России. Выра была третьей станцией от столицы, где путники отдыхали и меняли лошадей. Тринадцать раз проезжал Вырскую почтовую станцию Пушкин.