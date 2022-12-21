"Кроме катания на трассах, 24 декабря гостей ждут огненное шоу, выступления мастеров танца и вокала, интерактивные развлечения и викторины. Также на мероприятии будет представлен официальный талисман курорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что талисманом курорта станет эльбрусская лиса Муха.

"Фотографии лис, которые облюбовали склоны курорта и издалека наблюдают за гостями, неизменно пользуются большой популярностью у наших подписчиков. Так постепенно появился собирательный образ лисы Мухи, которая не пропускает ни одного важного события на курорте. Поэтому она заслужила право стать частью курорта", — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора "Кавказ.РФ" Николая Гончарова.

Горнолыжный сезон 2022/2023 стартовал на "Эльбрусе" 19 ноября. С момента открытия курорт посетили уже больше 28 тыс. гостей, это почти на 60%, чем годом ранее.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.