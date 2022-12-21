"Полеты на побережье Черного моря будут выполняться с 10 июня 2023 года два раза в неделю", — говорится в сообщении.

На маршруте будут задействованы воздушные суда типа Airbus A330-200 с компоновками салонов 345 и 370 кресел.

Перевозчик выполнял рейсы в Сочи летом 2022 года, с 18 июля по 28 сентября, за это время было перевезено порядка 12 тыс. пассажиров.

Отмечается, что руководство международного аэропорта Хабаровска совместно с iFly Airlines рассматривают сейчас запуск рейсов по другим направлениям. Так, в полетную программу могут включить рейсы в Санкт-Петербург с частотой два раза в неделю и в Минеральные Воды с вылетами из Хабаровска один раз в неделю в весенне-летнем расписании 2023 года. Последний раз прямые рейсы в Минеральные Воды из Хабаровска выполнялись в 2013 году.