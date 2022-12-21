"Предновогодние программы проведут десятки городских парков. Для детей пройдут викторины и квесты, ребятам постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли", — приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента культуры Москвы.

Предпраздничные мероприятия также организованы в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, парках "Сокольники", "Митино", "Северное Тушино", в сквере по Олонецкому проезду, отмечается в сообщении.

На некоторые события требуется предварительная регистрация, добавили в департаменте.