"В рамках разработки туристической концепции сосредоточиться предполагается на трех основных направлениях: холоде, культуре и природных достопримечательностях", — говорится в сообщении.

Ранее республика получила федеральное финансирование в размере 67 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.

На этой неделе глава Якутии Айсен Николаев поручил министерству предпринимательства и развития туризма определить единые стандарты индустрии гостеприимства, развернуть обучение предпринимателей.

"Недавно мы обсудили вопросы туризма в нашей республике с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Потенциал огромен, но нужен ощутимый прорыв в создании туристической инфраструктуры в республике. Это касается как крупных проектов строительства гостиниц, аэропортов, дорог, так и небольших туристических маршрутов", — цитирует пресс-служба Николаева.