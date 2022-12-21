"В Подмосковье оформлено более 343 тысячи "Пушкинских карт" с начала действия программы. По количеству подключенных к программе учреждений наш регион занимает третье место по России. Для обладателей "Пушкинских карт" в регионе доступно 1350 мероприятий", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В текущем году в Подмосковье по карте было продано 242,6 тысяч билетов на сумму более 256 млн рублей, из них в кинотеатры 95,5 тыс. билетов на сумму более 31,9 млн рублей.

В проекте участвуют 348 учреждений культуры: 28 театров, 6 концертных организаций, 58 музеев, 17 библиотек, 159 домов культуры, 34 кинотеатра, 46 ИП и ООО.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет. В 2021 году на нее было начислено 3 тыс. рублей, в начале 2022 года — 5 тыс. рублей. На эти средства обладатели карты могут купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе. С 1 февраля владельцы карт могут также приобрести билеты в кинотеатры на российские фильмы.