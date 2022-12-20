«Туристическая отрасль, по нашим оценкам, имеет высокий потенциал роста. Утверждение расширенного перечня сфер деятельности для реализации инвестпроектов откроет новые возможности для регионов. Они смогут направлять высвобождаемые после реструктуризации средства на инфраструктуру морских и речных портов, аэропортов, а также на канатные дороги и фуникулеры для развития горнолыжных курортов», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития замглавы ведомства Дмитрия Вахрукова.

Как сообщает пресс-служба, правительственная комиссия по региональному развитию на 15 декабря утвердила для 69 регионов России 595 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4 трлн рублей с использованием реструктуризированных бюджетных кредитов в размере 277 млрд рублей. 50 из этих проектов с общим объёмом инвестиций 146 млрд рублей будут реализованы в сфере туризма и создадут более 8,5 тыс. рабочих мест

В министерстве напомнили, что на текущий момент программа реструктуризации бюджетных кредитов действует при реализации инвестпроектов в сферах сельского хозяйства, добыче полезных ископаемых, туристской и логистической деятельности, обрабатывающего производства, жилищного строительства, ЖКХ, строительства и реконструкция автомобильных дорог, дорожного хозяйства, транспорта, строительства инфраструктуры для аэропортов, обеспечения электрической энергией, газом и паром.