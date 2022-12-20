«Вывозные рейсы выполняются в штатном режиме. В настоящее время в Россию вернулись более двух тысяч туристов, задержавшихся на курортах Египта из-за отмены рейсов авиакомпании IFly. До конца недели мы планируем вывезти практически всех путешественников», — рассказали в компании.

Как отметили в Tez Tour, большинство отдыхающих смогут вылететь в Россию на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon Airlines.

В свою очередь, страховая компания (СК) «Согласие» по запросу туроператора продлила срок действия страховых полисов всех туристов.

«Срок действия страховых полисов истек в день запланированного вылета, который был отменен. В этих случаях путешественники уже не могут воспользоваться медицинской помощью в рамках договоров страхования. По запросу туроператора мы пролонгировали полисы», — пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе страховщика.

Как отметили в пресс-службе, в СК поступило уже несколько обращений.

«Одному из отдыхающих потребовалась экстренная помощь медиков с последующей госпитализацией. Еще один человек скоропостижно скончался, решается вопрос о репатриации тела в Москву», – сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

По ее словам, от туристов также есть несколько обращений за медицинской помощью в амбулаторных условиях, которая была оказана на месте.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря. Однако в понедельник перевозчик заявил, что продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря.