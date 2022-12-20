Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Проектом предусмотрены демонтажные и подготовительные работы, установка наружного освещения и системы видеонаблюдения "Безопасный регион", малых архитектурных форм, устройство наружной канализации, проездов, тротуаров, площадок, а также благоустройство и озеленение территории. Площадь земельного участка составляет 27,7 тыс. кв. м.

Провести благоустройство планируется в 2023 году.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" и финансируется за счет средств бюджета региона и муниципалитета.