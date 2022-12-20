«Путеводная звезда» — ежегодная премия московской индустрии гостеприимства.

«Некоммерческий профессиональный конкурс поощряет передовые инициативы в области гостиничного и туристического бизнеса и помогает улучшать качество столичного сервиса и повышать имидж Москвы. Победителей определяют по оценкам профессионалов индустрии, рейтингам систем бронирования, отзывам потребителей и итогам онлайн-голосования», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм в пресс-службе туроператора

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в этом году на конкурс поступило больше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и др.

Высшей наградой — благодарностями от мэра Москвы за большой вклад в развитие туристического потенциала города — были отмечены три топ-менеджера туроператора «Интурист»: генеральный директор Виктор Тополкараев, директор по внутреннему туризму Сергей Стребков и главный бухгалтер Марина Константинова.

Кроме того, за большой личный вклад в развитие внутреннего туризма в Москве, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд благодарственное письмо было вручено коммерческому директору компании Татьяне Олейниковой», — добавили в компании.