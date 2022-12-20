"Станция успешно прошла аудиты авиационных властей для выполнения полного объема оперативного технического обслуживания воздушных судов Boeing 737NG, A320 и Superjet 100", — говорится в пресс-релизе.

Техобслуживанием и ремонтом воздушных судов в Казани будет заниматься ООО "А-Техникс" — провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов группы "Аэрофлот".

В 2021 году аэропорт Казани увеличил пассажиропоток в 1,8 раза, до 3,9 млн человек. Правительство Татарстана прогнозирует рост пассажиропотока в 2022 году до 4 млн человек.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным Реестра эксплуатантов и воздушных судов на 15 декабря 2022 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются авиакомпании "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие".