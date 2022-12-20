Начальная стоимость контракта составляет 1,074 млрд рублей. Срок завершения работ — до конца октября 2024 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 декабря, подведение итогов запланировано на 16 января.

В пресс-службе ФКУ "Упрдор "Приуралье" "Интерфаксу" уточнили, что в рамках капитального ремонта участка протяженностью 4,7 км дорога будет расширена до четырех полос.

По информации пресс-службы, автомобильная дорога М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу попадает в Международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай", который позволит повысить безопасность, комфортность движения автомобилистов, пропускную способность автомобильных дорог, стимулирует рост экономики в целом, увеличит потенциальный объем грузоперевозок с Китаем и Средней Азией.

"Довести работы по расширению М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к г. Оренбург) с 2-х до 4-х полос движения планируется до 2030 года", — сообщили в ФКУ "Упрдор "Приуралье".