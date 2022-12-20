Всего в этом году было выпущено четыре стерха: Кума, Каин, Ларьяк и Логиш. Их путь удалось отследить благодаря GSM-радиопередатчикам.

Осенью первая пара стерхов преодолела 1,3 тыс. км: от реки Куноват (ЯНАО) вдоль Оби и Иртыша (ХМАО) до Тобола (Тюменская обл.).

"Вторая пара проделала путь в 3 тыс. км, долетев до Узбекистана. Эта группа делала продолжительные остановки в Тюменской области. И только в октябре-начале ноября совершила миграционный бросок до юго-запада Казахстана, сделав передышку между Аральским и Каспийским морями в пустыне Каракумы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, проект по восстановлению численности западносибирской популяции стерха на Ямале возобновлен с 2019 года. Птиц доставляют самолетом из Окского государственного биосферного заповедника Рязанской области в Куноватский заказник на Ямале. Там белые журавли адаптируются, а затем их выпускают в дикую природу.

За четыре сезона выпущено 17 молодых стерхов. На 12 птиц были установлены GSM-радиопередатчики, однако только четыре успешно сработали и передали точные сведения о миграции.

Всего для успешного восстановления популяции стерха в регионе в дикую природу надо выпустить около 50 особей, это планируется сделать к 2031 году. Также в планах создание на базе научно-исследовательского стационара "Стерх" в Куноватском заказнике системы локального транслирования сотовой (GSM) связи с использованием комплекса мобильной спутниковой связи.

Стерхи, или белые журавли находятся под угрозой исчезновения и внесены в международную Красную книгу охраны природы, а также Красную книгу РФ.