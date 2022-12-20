"Ограничений и запретов по линии МЧС на использование пиротехники в новогоднюю ночь нет", — сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

В пресс-службе столичного главка МЧС также ранее отметили, что запускать фейерверки в Москве можно будет в специально отведенных местах с соблюдением требований безопасности и законодательства.

Еникеев сообщил, что в новогодние праздники сотрудники ведомства перейдут на усиленное, в том числе круглосуточное дежурство. Также будет готова к работе резервная техника.

Кроме того, представитель МЧС рассказал, что особое внимание будет уделено местам проведения детских новогодних мероприятий.

"У нас будет свыше 20 тыс. мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек, это так называемые "елки". Все эти места пожарный инспектор посетит, пройдет с собственниками, правообладателями, устроителями данных организаций и подскажет где, какие недостатки, где что нужно подправить и как провести мероприятия без малейшего нарушения требования пожарной безопасности", — сказал он.