В пресс-службе столичного главка МЧС также ранее отметили, что запускать фейерверки в Москве можно будет в специально отведенных местах с соблюдением требований безопасности и законодательства.
Еникеев сообщил, что в новогодние праздники сотрудники ведомства перейдут на усиленное, в том числе круглосуточное дежурство. Также будет готова к работе резервная техника.
Кроме того, представитель МЧС рассказал, что особое внимание будет уделено местам проведения детских новогодних мероприятий.
"У нас будет свыше 20 тыс. мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек, это так называемые "елки". Все эти места пожарный инспектор посетит, пройдет с собственниками, правообладателями, устроителями данных организаций и подскажет где, какие недостатки, где что нужно подправить и как провести мероприятия без малейшего нарушения требования пожарной безопасности", — сказал он.