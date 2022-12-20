На внутренних воздушных линиях было перевезено 3 млн 416 тыс. 376 пассажиров, что на 4,8% меньше, чем за такой же период в прошлом году. На международных рейсах было обслужено 84 тыс. 978 человек, что соответствует прошлогоднему показателю.

В ноябре пассажиропоток аэропорта "Храброво" составил 245 тыс. 678 человек: на внутренних рейсах было перевезено 238 тыс. 655 пассажиров, на международных — 7 тыс. 023 пассажира.

Наибольшее количество пассажиров, традиционно, было перевезено на рейсах в Москву и Санкт-Петербург.

С 30 октября аэропорт перешел на работу по осенне-зимнему расписанию. В этот период сохраняются, практически, все направления, которые осуществлялись в летнем сезоне. Полеты выполняют 13 авиакомпаний по 21 направлению.

Международные полеты в ноябре выполнялись в Минск и Анталию, однако, в конце прошлого месяца в Турцию рейсы были отменены.

По итогам года прогнозируемый пассажиропоток аэропорта Калининград составит более 3,7 млн пассажиров.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.