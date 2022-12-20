Рейсы в столицу будут выполняться пять раз, а в Санкт-Петербург — дважды в неделю.

Полеты будут осуществляться на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

Время в пути во Внуково составит 1 час 10 минут, в Пулково — 1 час 55 минут.

"Благодаря федеральной программе субсидирования региональных авиаперевозок и поддержке правительства Тамбовской области, мы сохранили удобное расписание и доступные тарифы на перелет из аэропорта Донское и в 2023 году", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по коммерции авиакомпании "Руслайн" Александра Крутова.

РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200.

Тамбовский аэропорт является областным государственным бюджетным учреждением. Для оперативного управления аэропортом создано и функционирует областное учреждение "Аэропорт "Тамбов". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час. В апреле 2020 года аэропорт получил статус федерального.