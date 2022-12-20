"За 2022 год классифицированный номерной фонд качественных классических гостиниц пополнился на 215 номеров в составе трех объектов категории "четыре звезды". В то же время, в сервисных комплексах апартаментов появилось 760 классифицированных юнитов категории "три звезды" и 610 юнитов категории "четыре звезды"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в эксплуатацию ввели новые корпуса в составе 15 комплексов сервисных апартаментов, или около 8,1 тыс. юнитов. Всего же в Санкт-Петербурге за десять лет построено 34 комплекса сервисных апартаментов, в составе которых насчитывается около 20,2 тыс. юнитов.

До конца 2022 года должно завершиться строительство еще 3,7 тыс. апартаментов. Открытие большинства этих апарт-отелей придется на первую половину 2023 года.

По данным аналитиков, за последние три года прирост классифицированного номерного фонда в гостиничном предложении Петербурга происходит в основном за счет апарт-отелей. Так, классифицированный номерной фонд апартаментов превысил 6,8 тыс. юнитов. Объем рынка классифицированных сервисных апартаментов категории "три звезды" и "четыре звезды" составляет уже четверть от номерного фонда классического гостиничного предложения аналогичной категории (23,1 тыс. лотов).

"В Петербурге растет популярность апартаментов на рынке краткосрочной аренды, с другой — индустрия гостеприимства переживает всплеск рынка среднесрочного пребывания. Стоимость проживания (без учета КУ и сервиса) в апарт-отеле зачастую аналогична цене аренды квартиры, при этом в апарт-отелях арендаторам предлагается полностью укомплектованное пространство для жизни, опции гостиниц среднего ценового сегмента и уникальную инфраструктуру", — прокомментировала старший аналитик департамента исследований Nikoliers Алина Базаева.

Она уточнила, что при этом предложения по аренде небольших полностью укомплектованных квартир в новостройках, расположенных в центральных и околоцентральных локациях, ограничены.

"С другой стороны, комплексы апартаментов рядом с достопримечательностями и деловыми центрами привлекают как туристические группы, так и деловых путешественников, поскольку проживание в "морально устаревшем" соседнем отеле все еще стоит значительно дороже", — добавила Базаева.

По данным компании, уровень загрузки в апарт-отелях Санкт-Петербурга в 2022 году составляет 85%. Для сравнения — загрузка в классических гостиницах составляет около 53%.