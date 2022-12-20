«Четверо граждан России, среди них одна женщина, отправились в поход в горы в районе Кемер-Бельдиби, однако не смогли найти дорогу обратно и вызвали спасателей. Жандармерия Кемера получила запрос путешественников, однако им потребовалась поддержка спасательного вертолета, поскольку эвакуация не могла быть выполнена с земли», — пишет издание.

Как отмечает портал, туристы на вертолете были доставлены в Кемер. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Кемер – популярный курорт в Турции, который славится не только своими пляжами и достопримечательностями, но и возможностью отправится в поход в горы. Так, гора Тахталыдаг — самая высокая в Южной Турции (2365 м над уровнем моря) расположена в национальном парке Олимпос-Бейдаглары. У подножья горы раскинулся густой сосновый лес, востребованных для пеших прогулок среди местных и туристов.