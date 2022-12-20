Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, за 11 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 10,6 млн человек. Таким образом, в текущем году показатель вырос на 15%.

На вылет в январе-ноябре 2022 года было обслужено 6,12 млн человек, на прилет — 6,07 млн пассажиров.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным Минтранса Краснодарского края, в целом, за 11 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропортов региона снизился на 32% относительно уровня прошлого года, составив 13 млн человек.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". Как сообщалось, по итогам 2022 года аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 17% — до 13 млн человек.