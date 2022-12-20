"Мы в любом случае напомнили о законе. Запускать фейерверки можно в специально отведенных местах с соблюдением требований безопасности и законодательства", — отметил представитель пресс-службы столичного главка МЧС.

Ранее во вторник замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС Александр Бобров сообщил журналистам, что "запуск фейерверков в городе разрешается только в определенное время — это с 7 до 23 часов". "Здесь речь идет уже о законе "О тишине". За нарушение требований законом предусмотрена административная ответственность", — сказал он.

Закон города Москвы 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" был принят от 12.07.2002. Он дополняет Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". На сегодняшний день это два основных документа, регламентирующих тишину в Москве.