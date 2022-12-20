"Мы ведем работу, чтобы без проблем принять всех гостей, сделать их счастливыми и оставить приятные впечатления от поездки к нам в Татарстан. На сегодняшний день мы ожидаем, что количество туристов, которые посетят Татарстан, составит порядка 170-180 тыс. человек за эти 10 дней", — сказал Иванов.

Он также отметил, что в этом году динамика выше прошлого года. "На 10-11% туристический поток будет выше в новогодние каникулы", — добавил Иванов.

По его словам, загрузка гостиниц — высокая. "На многие даты загрузка достигла 95-97%. Мы ожидаем, что такая высокая нагрузка будет держаться с 31 декабря по 9 января", — заключил Иванов.