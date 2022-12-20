"Для петербуржцев и гостей города до 9 января работает Рождественская ярмарка на Малой Садовой улице и Манежной площади. На Конюшенной площади посетителей ждет просторный каток, а у Певческого моста — бесплатная катальная горка с видом на Дворцовую площадь", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что каток на Конюшенной площади открылся для посетителей с 17 декабря и будет работать до 15 января включительно.

Каток оборудован теплым фойе, зоной кафе с согревающими напитками, прокатом коньков от 26 до 46 размеров и "пингвинами" — специальными тренажерами для начинающих фигуристов.

Перед катком со стороны Большой Конюшенной улицы развернулась ярмарка с большой новогодней елкой.