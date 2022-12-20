"Получение заключения о соответствии подтверждает строительную готовность нового терминала к началу работы и приему пассажиров. Как и планировали, завершили этот этап в декабре, что позволяет нам осуществить перевод рейсов в новое здание до конца года", — заявил исполнительный директор аэропорта Роман Бочков, слова которого приводятся в сообщении.

В течение ближайших полутора недель будут завершены комплектование помещений мебелью и перенос технологии обслуживания пассажиров и багажа.

Официальный старт строительству терминала был дан 22 декабря 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства выступила турецкая компания Limak Marash.

Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составляет 840 пассажиров в час.

Как сообщалось, в январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов") победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Объекты аэропорта переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Проект включает строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 12 млрд рублей.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что официальный запуск нового терминала аэропорта Нового Уренгоя состоится уже в этом году. А через несколько лет авиаузел может стать международным, когда удастся достичь планки по обслуживанию пассажиров в 1,5 млн человек в год (за январь-ноябрь этого года пассажиропоток впервые достиг 1 млн человек).

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.

Под управлением "Аэропортов регионов" находятся десять аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска.