В течение ближайших полутора недель будут завершены комплектование помещений мебелью и перенос технологии обслуживания пассажиров и багажа.
Официальный старт строительству терминала был дан 22 декабря 2020 года. Генеральным подрядчиком строительства выступила турецкая компания Limak Marash.
Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составляет 840 пассажиров в час.
Как сообщалось, в январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов") победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Объекты аэропорта переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Проект включает строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 12 млрд рублей.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что официальный запуск нового терминала аэропорта Нового Уренгоя состоится уже в этом году. А через несколько лет авиаузел может стать международным, когда удастся достичь планки по обслуживанию пассажиров в 1,5 млн человек в год (за январь-ноябрь этого года пассажиропоток впервые достиг 1 млн человек).
Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.
Под управлением "Аэропортов регионов" находятся десять аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска.