"В праздничные выходные на главной ярмарке будет установлен 555-литровый самовар, который изготовил пермяк Александр Новокшонов. В 2016 году этот самовар вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире", — говорится в сообщении.

С 29 по 31 декабря, а также со 2 по 4 января с 14:00 до 18:00 всем желающим будут наливать горячий чай.

Кроме того, жители и гости города смогут приобрести на ярмарке выпечку, сладости, горячие напитки, домашнюю птицу, мясные деликатесы и сыры к праздничному столу, новогодние товары и сувениры.