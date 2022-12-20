"Установлено, что 19.12.2022 на стоянке воздушных судов произошло столкновение специальной машины бортового питания АО "Аэропорт Магадан" с воздушным судном АН-24 авиакомпании "ИрАэро", которое готовилось к вылету по маршруту "Магадан — Кепервеем", — говорится в сообщении.

Пассажиры, которые должны были лететь на этом воздушном судне, отправились в пункт назначения на резервном самолете. Им пришлось ждать вылета 1,5 часа.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что на момент столкновения на борту самолета не было пассажиров и членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Проводится проверка.