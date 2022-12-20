«По информации турагентств, ситуация с рейсами I Fly практически не повлияла на продажи направления у турагентств. Аннуляций забронированных туров также почти нет», — рассказала она.

По словам Тюриной, этот случай лишний раз убеждает туристов, что покупка тура у туроператора более надежна, чем самостоятельная организация поездки

«Те, кто купил только авиабилеты, не получат возврат денег от отелей, так как отельеров не волнует, что авиакомпания не выполнила рейс. Немало туристов вовремя не вылетели из Египта домой, но туроператоры оплатили им и проживание в отелях 4-5*, и питание. А самостоятельным туристам приходится самим платить за гостиницу в дни ожидания вылета», — добавила она.

Эксперт добавила, что в последние две недели продажи новогодних путешествий в турагентствах активизировались. До 70% бронирований приходится на российские города и курорты, среди них с отрывом лидируют Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Среди зарубежных направлений в среднем ценовом сегменте туристы выбирают Турцию и Египет, в высоком – Мальдивы, Индонезию, Эмираты и Таиланд.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Более тысячи туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря. Однако в понедельник перевозчик заявил, что продолжает прикладывать максимум усилий для согласования необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря.