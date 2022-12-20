"Буба переехала и уснула. В начале декабря енотовидная собака Буба переехала в новый вольер — обустроенный специально для нее. Переезд произошел заблаговременно, чтобы максимально облегчить собаке подготовку к зимнему сну", — говорится в сообщении.

Вольер енотовидной собаки находится на внутренней уличной территории сектора "Фауна России", уточняется в телеграм-канале Московского зоопарка.

"Новая территория адаптирована под нужды Бубы. Енотовидные собаки, в отличие от енотов, очень плохо лазают, поэтому все обогащение среды здесь ориентировано на нижний ярус", — говорится в сообщении.

Сезон зимней спячки в Московском зоопарке открыли белогрудые ежи 8 ноября. Также в столичном зоопарке уснули на зиму мадагаскарские тенреки, тушканчики и еноты.