"Я очень горд тем, что банк представил дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Карла III", — заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он отметил, что король станет только вторым монархом, изображенном на купюрах банка.

На передней стороне новых купюр номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов появилось изображение Карла III. Однако, как отмечает телеканал, больше дизайн никак не отличается от существовавших ранее банкнот.

Отмечается, что купюры с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством, и банк будет выводить их из использования только по мере износа. Впервые портрет королевы появился на британских банкнотах в 1960 году.

Ранее в декабре в Великобритании поступили в обращение монеты достоинством 50 пенсов с портретом короля Карла III. Как и в случае с купюрами, монеты с портретом Елизаветы II останутся законным платежным средством.