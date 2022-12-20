Курс доллара США составил 69,34 руб./$1 в 10:22 МСК, что на 1,62 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,88 руб./EUR1, поднявшись на 1,78 рубля. Чуть ранее евро рос до 74,025 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,69 рубля — до 71,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро, обновляя минимумы с середины мая второй день подряд, так как участники торгов отыгрывают ожидаемое снижение нефтегазовых доходов и ухудшение показателей внешнеторгового баланса. Накануне страны ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля. Ранее в декабре вступил в действие "потолок" цен на нефть.

Дополнительный спрос на валюту может быть связан также с сезонным фактором, в том числе, с покупкой валюты населением перед новогодними каникулами, полагают аналитики.