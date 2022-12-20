"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство десятиэтажного гостиничного комплекса в Красносельском районе", — говорится в сообщении.

Десятиэтажное здание построят по адресу: 1-й Красносельский переулок, владение 15/17.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на разных уровнях гостиницы ступенчатой формы будут террасы. Кроме того, в здании предусмотрены коворкинг, учебный центр, студия йоги и другие пространства.

Напомним, в 2018 году японский гостиничный оператор Toyoko Inn планировал здесь построить свою первую гостиницу в Москве. Оператор хотел начать строительство в марте 2019, а в 2020 — завершить. Группа Toyoko Inn была основана в 1986 году. На сегодня в гостиничную сеть входят 269 отелей в Японии и Южной Корее.