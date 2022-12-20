Она впервые представит вместе памятники аланской культуры из коллекций Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея искусства народов Востока, Музея древностей Алании Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова, Института истории и археологии Республики Северная Осетия — Алания и других учреждений.

Аланское царство объединяло земли Центрального Кавказа и Предкавказья в течение 12 столетий. Аланы — древний ираноязычный народ, по языку и материальной культуре родственный скифам и сарматам. Согласно письменным и археологическим источникам, аланы вышли на историческую арену в I веке н. э. как значительная сила и сохраняли этот статус на протяжении всего Средневековья.

Экспозиция создаёт образ исторической Алании в панораме развития искусства, художественного ремесла и культурных связей от первых веков н. э. до начала XX века.

"Богатый археологический материал, найденный в ходе работ научных экспедиций в Северной Осетии, раскрывает мировоззрение, эстетические ценности и технологические достижения прошедших эпох", — говорится в сообщении.

Выставка, представленная в четырёх залах Зимнего дворца, построена по хронологическому принципу. Это позволяет зрителю пройти сквозь перипетии аланской истории, проследить изменение и сохранение её культурных традиций. В числе 500 экспонатов — парадное оружие и конская упряжь, ювелирные изделия, стеклянная и керамическая посуда, костюмы, фрагменты церковного убранства и предметы христианского культа. Многие экспонаты выставляются впервые.

В первом зале можно увидеть произведения искусства сарматского и раннеаланского времени II века до н. э. — V века н. э. К шедеврам древнего ювелирного искусства относится набор золотых украшений и фигурных нашивных бляшек из богатого женского погребения I века до н. э. — I века н. э. в кургане у селения Комарово.

В этом же зале выставлены гончарные изделия и украшения конской сбруи с изображениями в зверином стиле из некрополя крупнейшего раннеаланского города II-V веков н. э. у селения Зилги. К эпохе Великого переселения народов и походов алан на Запад относится богатое вооружение из погребения в некрополе другого раннеаланского города возле селения Брут: меч и кинжал в ножнах с золотыми обкладками, нагайка и конская узда V века, украшенные зернью и гранатами.

Второй зал посвящён следующему этапу истории Алании, VI-IX векам: периоду освоения аланами горных ущелий Главного Кавказского хребта, разделяющего Европу и Азию. Находясь на пересечении природных и политических границ крупных империй Средневековья, аланы занимали важные позиции в международных отношениях.

На выставке показаны предметы, принадлежавшие воинской аристократии Алании: оружие, конское снаряжение, золотые и серебряные наборы мужских поясов — символы высокого статуса. Участвуя в военных и торговых кампаниях, аланы достигли значительного благосостояния, о чём свидетельствуют престижные импортные предметы: драгоценные украшения, стеклянные и серебряные сосуды.

Третий зал экспозиции повествует о культуре и искусстве Алании X-XIII веков. В X веке Алания приняла православие и вошла в круг христианских государств. На основе греческого алфавита возникла аланская письменность, достигли своего расцвета городская жизнь, культура и искусство. В эту эпоху специально для аланского царя императором Византии был введён титул эксусиократора: свинцовый оттиск печати эксусиократора Алании Гавриила из собрания Эрмитажа можно увидеть на выставке.

Особое место в зале занимает тема аланского православия: архитектурные детали и фрагменты росписей храмов X-XIV веков сопровождаются предметами христианского культа и традиционной культуры с христианской символикой. Высочайший уровень развития аланского искусства представляют украшения, оружие и предметы костюма из Змейского катакомбного могильника, некрополя столичного аланского города Верхний Джулат.

В последнем зале выставки экспонируются материалы XIV — начала XX века. Завоевательные походы в Аланию войск Чингисхана в первой четверти XIII века и Тамерлана в конце XIV века имели разрушительные последствия. Однако аланы, укрывшиеся в горах, сохранили и продолжили развивать свой язык и культурное наследие. Центральные экспонаты зала — архитектурные детали и разнообразные приношения из всеосетинского святилища Реком.

Экспозицию дополняет посуда и предметы быта, найденные экспедициями в селениях Махческ и Даргавс, а также детали костюмов, изготовленные как из простых домотканых материалов, так и из роскошных привозных шелков.

Выставка будет сопровождаться большой просветительской программой с участием сотрудников Эрмитажа, представителей научной группы выставочного проекта, деятелей культуры и искусства Санкт-Петербурга, Москвы и Владикавказа. В январе — марте 2023 года в залах будут проходить лекции, мастер-классы, мероприятия для детей.