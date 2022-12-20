"Наибольшая вероятность схода лавин наблюдается на участках автодорог: 601-605 км автомобильной дороги Р-257 "Енисей" в Ермаковском районе, 26-28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сход лавины может привести к ограничению движения на несколько часов.

Кроме того, из-за опасности лавин рекомендуется соблюдать меры предосторожности в районе Норильска: горнолыжная база "Отдельная", ущелье ручья Угольный — урочище "Красные камни", а также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.