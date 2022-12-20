На участие в торгах было подано две заявки. В протоколе отмечается, что участниками стали две московские компании: АО "Стратеджи партнерс групп" и ООО "Б1 — Консалт".

"Признать победителем закупки АО "Стратеджи партнерс групп" и заключить договор на следующих условиях: сумма цен единиц продукции 80,990 млн рублей, при этом предельная цена договора составляет 83, 484 млн рублей ", — говорится в протоколе.

Ранее сообщалось, в начале декабря текущего года АО "Корпорация Туризм.РФ" не смогло выбрать подрядчика со стартовой ценой договора 83,5 млн рублей. Комиссией было принято решение о проведении повторной конкурентной закупки.

Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит разработать общую концепцию развития на площадке 53,4 га для размещения объектов капитального строительства.

При этом концепция туркластера предполагает строительство шести объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, а также создание современной оздоровительной и развлекательной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит 21,2 млрд рублей.

Вместе с тем разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза, к 2030 году — до 1 млн туристов и экскурсантов.

В туркластере планируют создать порядка 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Как ожидается, проект строительства нового туристического кластера реализуется до конца 2035 года.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 г корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая".

Якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена вблизи действующего города-курорта Белокуриха.