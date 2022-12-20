"Все предварительные процедуры пройдены, земля оформлена, решены вопросы с Росавиацией, с Росимуществом. Пройдено проектирование, получены все экспертизы, проведены комплексные процедуры", — приведены в сообщении слова главы региона Алексея Цыденова.

"Спектрум-Холдинг" ранее уже проектировал и строил ряд авиационных объектов в РФ. В частности, выступал в качестве проектировщика реконструкции аэровокзальных комплексов Кемерово и новосибирского "Толмачево" (оба входят в холдинг "Новапорт"), аэропорта красноярского "Емельяново", также является техзаказчиком строительства пассажирского терминала аэропорта в Саратове и консультантом по разработке терминала для лоукостеров в "Пулково".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Спектрум-Холдинг" на 72% принадлежит зарегистрированной на Кипре компании "Инжиниринг констракшн менеджмент холдинг", 26% принадлежит Петру Мазаеву, 2% — Владимиру Иванову.

Ранее сообщалось, что подрядчику предстоит за 2,911 млрд рублей до 9 сентября 2024 года построить непосредственно здание терминала внутренних воздушных линий, а также обустроить автостоянки, систему пожаротушения, локальные очистные сооружения, пост охраны и другие вспомогательные объекты.

Общая площадь аэровокзального комплекса составит около 6,5 тыс. кв. м, площадь застройки — 3,5 кв. м, высота двухэтажного здания — 17 метров. Пропускная способность нового терминала составит до 700 тыс. пассажиров ежегодно. Имеющееся здание аэропорта также будет использоваться — для приема международных рейсов.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 540 тыс. человек. Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Байкал" (входит в холдинг "Новапорт").