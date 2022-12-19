«IFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря», — рассказали в компании.

Ранее в авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Египет 20 и 22 декабря.

15 декабря два рейса авиакомпании IFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта «Внуково» из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. На этих рейсах должны были отправиться в Египет более тысячи туристов, в основном — клиенты туроператора Tez Tour. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты до 19 декабря.

По данным туроператора, в Россию из Египта вернулось уже почти 1,5 тыс. человек. В ближайшие дни клиенты Tez Tour смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon.