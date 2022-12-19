Глава государства ознакомился с условиями, созданными в отеле.

Президенту сообщили, что здание насчитывает 33 этажа, его высота составляет 130 метров.

В отеле имеются 190 гостевых номеров, квартиры люкс, рестораны, фитнес и бизнес центры и конференц-залы.

Сам отель расположен на первых 14 этажах здания, а с 15 этажа размещены резиденции и квартиры.

Для проведения деловых встреч и гала мероприятий особое место уделено залу "Шуша". Кроме того, в отеле есть еще 12 залов предусмотренных для проведения совещаний.

До 2016 года это здание называлось Tramp Tower.